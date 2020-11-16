Карантин вихідного дня: скільки обігу втратити кафе і ресторани

В Україні запрацював карантин вихідного дня, який передбачає закриття всіх розважальних закладів та закладів харчування. Скільки відсотків від обігу вони втратили вже за перші не робочі вихідні – читайте далі.

З 14 листопада в Україні введено карантин вихідного дня через погіршення ситуації з коронавірусом. За перший вікенд заборони заклади громадського харчування залишились без 27% обігу. Про це йдеться у даних компанії з автоматизації ресторанів Poster.

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Всього за останній тиждень ресторани та кафе втратили 10% прибутків у порівнянні з попереднім. Взагалі з початку карантину (з березня) обіг ресторанів зменшився на 81%, порівнюючи з докарантинною ситуацією. Хоч у літній сезон заклади все ж змогли відновитись, однак з середини жовтня їхні прибутки почали знову падати.

"На суботу та неділю припадає основна частина виручки закладів громадського харчування. У вихідні дні ресторани заробляють в середньому 41% від свого тижневого обороту, бари – 40%, піцерії і кальянні – 35%, фастфуд – 31%, кондитерські – 30%", – вказано у дослідженні Poster.

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