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Найкрасивіший ID у світі: У Норвегії ввели нові паспорти з фіордами і північним сяйвом

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Нові норвежські паспорти - фото 1
Нові норвежські паспорти / dezeen

У Норвегії ввели нові паспорти для громадян. Їх створила креативна студія Neue з Осло. На думку експертів, їхній дизайн відповідає вимогам підвищеної безпеки і відображає сучасний візуальний код країни, заснований на місцевих пейзажах.

Головною прикрасою ID стали складені з крапок і ліній голографічні ілюстрації скандинавської місцевості: фіордів, гір та лісів. На ньому можна розрізнити і символ Норвегії – північне сяйво. Пейзажі змінюють "час доби" під ультрафіолетовим світлом.

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Паспорти представлені у декількох кольорах: білому, бірюзовому, червоному та синьому. Вони призначені для іммігрантів, співробітників дипломатичного представництва, звичайних громадян і жителів, які перебувають у процесі оформлення резидентства, відповідно. Закордонні паспорти будуть виконані в сірому кольорі.

Першими нові паспорти отримали міністр закордонних справ Ина Еріксен Серейде, а також міністр юстиції та громадської безпеки Моніка Муланд. Урочисте вручення відбулося 19 жовтня.

Найкрасивіший ID у світі: У Норвегії ввели нові паспорти з фіордами і північним сяйвом - фото 434264
Найкрасивіший ID у світі: У Норвегії ввели нові паспорти з фіордами і північним сяйвом - фото 434263
Найкрасивіший ID у світі: У Норвегії ввели нові паспорти з фіордами і північним сяйвом - фото 434266
Найкрасивіший ID у світі: У Норвегії ввели нові паспорти з фіордами і північним сяйвом - фото 434265

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Джерело: dezeen
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