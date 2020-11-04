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Названа найгірша валюта у світі
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Турецька ліра визнана найгіршою валютою жовтня через найсильнішу інфляцію в країні. Курс турецької валюти оновив рекордний мінімум – 8,49 ліри за долар.
Споживчі ціни минулого місяця зросли в країні на 11,9% в порівнянні з 2019 роком. Вартість продуктів підскочила на 16,5%. Центральний банк Туреччини в кінці жовтня підвищив свій прогноз інфляції на кінець цього року більш ніж на три процентних пункти (до 12,1%).
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"Центробанк країни щодня витрачає по кілька мільйонів доларів із золотовалютних резервів для підтримки курсу ліри, але поки такі заходи не дали ефекту", – зазначає агентство.
Минулий антирекорд був зафіксований 30 жовтня. Землетрус в Егейському морі біля Ізміра призвів до обвалення курсу турецької валюти, долар доходив до 8,34 ліри. Нинішнє падіння викликане економічною кризою, яка спровокована коронавірусом, зростаючим безробіттям, а також політичним конфліктом Туреччини і США.
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