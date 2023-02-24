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Нацбанк випустив пам'ятну 20-гривневу банкноту до річниці російського вторгнення в Україну

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НБУ

На купюрі зображені постаті трьох українських військових, які встановлюють державний прапор на тлі фрагментів карти України та прапорів країн, які нас підтримують.

Банкноту номіналом у 20 грн, яка присвячена боротьбі українців проти російської окупації, показав Андрій Пишний, голова НБУ, на офіційній сторінці у Facebook.

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"ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!" – таку назву отримала нова пам’ятна банкнота, що означає, що "ми стоїмо і вистоїмо, переможемо". На ній також міститься надпис "І на оновленій землі, врага не буде".

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НБУ

Ми не могли не відзначити цю дату, роковини повномасштабного вторгнення, цей драматичний, шокуючий та розстріляний рік нашого життя. Війну, яка триває для нас не рік і не десять, а сторіччя. Тому ми вирішили увічнити нашу спільну боротьбу на грошах", – каже Голова Національного банку України Андрій Пишний.

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НБУ

Пам'ятна банкнота унікальна та не схожа на звичайні українські банкноти, адже має яскравий та виразний дизайн, виконаний вертикально. Її тираж – обмежений, становить 300 тисяч штук, що додає банкноті колекційної цінності (зокрема, з яких: 200 тисяч – сувенірного пакування, 99,9 тисячі – у конвертах).

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НБУ

Банкнота номіналом 20 гривень є законним платіжним засобом та обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів.

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НБУ
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НБУ

Придбати банкноту можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ 24 лютого. Наприкінці березня купюра надійде до банків-дистриб’юторів.

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