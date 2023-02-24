Нацбанк випустив пам'ятну 20-гривневу банкноту до річниці російського вторгнення в Україну

На купюрі зображені постаті трьох українських військових, які встановлюють державний прапор на тлі фрагментів карти України та прапорів країн, які нас підтримують.

Банкноту номіналом у 20 грн, яка присвячена боротьбі українців проти російської окупації, показав Андрій Пишний, голова НБУ, на офіційній сторінці у Facebook.

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"ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!" – таку назву отримала нова пам’ятна банкнота, що означає, що "ми стоїмо і вистоїмо, переможемо". На ній також міститься надпис "І на оновленій землі, врага не буде".

НБУ

Ми не могли не відзначити цю дату, роковини повномасштабного вторгнення, цей драматичний, шокуючий та розстріляний рік нашого життя. Війну, яка триває для нас не рік і не десять, а сторіччя. Тому ми вирішили увічнити нашу спільну боротьбу на грошах", – каже Голова Національного банку України Андрій Пишний.

НБУ

Пам'ятна банкнота унікальна та не схожа на звичайні українські банкноти, адже має яскравий та виразний дизайн, виконаний вертикально. Її тираж – обмежений, становить 300 тисяч штук, що додає банкноті колекційної цінності (зокрема, з яких: 200 тисяч – сувенірного пакування, 99,9 тисячі – у конвертах).

НБУ

Банкнота номіналом 20 гривень є законним платіжним засобом та обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів.

НБУ

НБУ

Придбати банкноту можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ 24 лютого. Наприкінці березня купюра надійде до банків-дистриб’юторів.

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