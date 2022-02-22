Допомагаємо – перемагаємо: українські компанії та бренди, які спрямували гроші на армію

Підтримка української армії надзвичайно важлива. І це розуміють не лише високопосадовці, а й гравці на ринку. Тож не дивно, що до цього долучилися українські компанії та бренди!

Розповімо на Радіо MAXIMUM, які компанії та бренди спрямували свої кошти на підтримку української армії. Вони на власному прикладі показали, що бізнес не може стояти десь збоку.

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Наприклад, українська IT-компанія Intellias переказала фонду "Повернись живим" 600 тисяч гривень.

Також на цей фонд 1 мільйон гривень спрямував засновник стартапу Awesomic.

IT-компанія Genesis передала 5 мільйонів гривень.

N-iX – 1,8 мільйона. З них 900 тисяч гривень фонду "Повернись живим", на 270 тисяч – комп'ютерної техніки військовим, а також 630 тисяч на закупівлю мобільних комплексів спостереження.

Зауважимо, що не лише IT-компанії долучилися до фінансової підтримки українських військових. Так, бренд одягу Cultnaked, чия засновниця Мері Фуртас, переказав 100 тисяч гривень.

Мережа піцерій La П'єц запускає у четвер, 24 лютого, акцію. Заклад кошти від усіх замовлень спрямує на фонд "Повернися живим". Загалом планується зібрати 500 тисяч гривень.

Минулого ж тижня подібний збір коштів влаштовував бренд Dodo Socks. Він організовував благодійний продаж товарів, щоб також зібрати 500 тисяч гривень. І це вдалося. Загалом бренд продав своєї продукції на 617 798 гривень, які він і переказав фонду.

І цей список брендів і компаній росте з кожною хвилиною. Ви, до слова, також можете допомогти українській армії. За цим посиланням ми розповідали, як це зробити.

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