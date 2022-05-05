Нацбанк України випустить пам'ятні монети, присвячені війні з росією

НБУ раніше влаштувати відкрите народне голосування, а тепер оголосили результати, за якими створять монети-присвяти боротьбі України з російським агресором. Дивіться, які роботи перемогли!

НБУ планують випустити монети, які будуть присвячені боротьбі України з російським агресором. Раніше відбулося голосування за ескізи та творчі роботи. Українці обрали по 5 найкращих варіантів.

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Детально ознайомитися з описом робіт-переможців та планами НБУ щодо втілення їх у нумізматичній продукції можна за ЦИМ посиланням.

У номінації за "Кращий ескіз" більшість голосів отримали такі роботи:

"Єдність – сила" Аліна Малюта (Україна)

"Острів Зміїний" Віталій Шеварьов (Україна)

"Привид Києва" Марина Куц (Україна)

"Слава Героям" Мирослав Грич (Miroslav Hric) (Чехія)

"Україна – мати героїв" Марія Падій (Україна)

У номінації "Краща творча робота" перевагу отримали такі автори:

"Берегиня" Олексій Шекшуев (Португалія)

"Героям Слава!" Андрій Єрмоленко (Україна)

"Запрошуємо до Чорнобаївки" Андрій Єрмоленко (Україна)

"Лелека" Катерина Продайвода (Україна)

"Слава Героям!" Андрій Єрмоленко (Україна)

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