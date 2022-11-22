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Нацбанк України презентував пам'ятну медаль "Херсон – місто героїв"

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Нацбанк України презентував пам'ятну медаль "Херсон – місто героїв" - фото 1

Національний Банк України презентував першу пам'ятну медаль із серії, яка буде присвячена містам-героям. Таку медаль на честь Херсона представили вже у звільненому місті. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Нацбанк повідомляє, що медаль виготовлена з нейзильберу, а тираж буде 100 000 штук, із яких 50 000 випустять вже у 2022 році. Важливо, що ці пам'ятні медалі можна бути придбати в таких банках як "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Радабанк", "Таксомбанк".

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Над дизайном працювала художниця Наталія Фандікова. Медаль має зображення відтворених краєвидів довоєнного міста з однієї сторони. Також зображені події весни 2022 року, коли херсонці протестували проти окупантів, з іншого боку медалі.

Також на медалі є рядки з історичного роману "Берестечко" авторства Ліни Костенко: "Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі. Немає часу на поразку".

Це перша медаль із серії пам'ятних медалей, присвячених містам-героям. Ще планують випустити медалі на честь Харкова, Маріуполя, розстріляної Київщини (Бучі, Гостомеля, Ірпеня) та інших міст.

Нацбанк України презентував пам'ятну медаль 'Херсон – місто героїв' - фото 516039

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