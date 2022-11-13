Укрзалізниця продає благодійні квитки у Херсон, Маріуполь, Донецьк, Луганськ, Сімферополь

На честь звільнення Херсона та з мрією про Сімферополь, Укрзалізниця запустила квитки на перші потяги до деокупованих українських міст. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Укрзалізниця та платформа UNITED24 розпочали спільний благодійний проєкт "Квитки до перемоги". Відтепер українці можуть оформити квитки на перші рейси з Києва до 5 міст: уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.

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Оформити символічний квиток можна за ЦИМ посиланням.

Усі квитки благодійні, адже кошти будуть скеровані через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту. Це автівки, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

Зауважте, що квиток можна придбати й не просто зберігати його як символ віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів, а й скористатися ним. Ви зможете одразу після деокупації – щойно рух буде поновлено – відправитися в обране місто. Вам надійде повідомлення з датою та місцем.

Дуже радісно запускати цей проєкт, знаючи, що квитками Київ-Херсон можна буде скористатися вже найближчим часом! Рейси буде здійснювати легендарний "Потяг до перемоги", розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях", – коментують в Укрзалізниці.

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