Легендарний Бенксі в Україні: графіті дівчинки у Бородянці (фото)

Вуличний художник Бенксі підтвердив, що малюнок у селищі Бородянка, що на Київщині, його авторства. До того ж є ще кілька робіт у схожій стилістиці, проте щодо причетності до них автор не висловився. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Бенксі – це псевдонім всесвітньовідомого андерграундного художника графіті з Британії, політичного активіста та режисера. Цікаво те, що його особа не встановлена.

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Нова мистецька робота Бенксі з'явилася в Бородянці, що на Київщині. Анонімний художник поділився цим графіті зі своїми 11 мільйонів підписників в мережі Instagram. І підписав пост так: "Borodyanka, Ukraine". У такий спосіб він підтвердив своє авторство цього зображення дівчинки.

На стритарті зображена дівчинка на руїнах однієї зі знищених росіянами багатоповерхівок.

Подейкують, що ймовірно, є ще й інші графіті Бенксі на Київщині. На його фан-сторінці припускають, що ці кілька робіт зробив саме таємничий митець: хлопчик у кімоно, діти на гойдалці, гімнастка.

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