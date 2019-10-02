Нацбанк розпочав друк купюр номіналом 1000 гривень: з'явилося фото

Національний банк України, показав як повним ходом йде друк нових банкнот номіналом 1000 гривень. У Нацбанку хочуть випустити їх поки що в кількості близько 5 мільйонів штук, а в обігу новенькі гроші з'являться вже 25 жовтня.

"На новій банкноті в 1000 гривень існує 20 елементів захисту, які підтверджують її достовірність. Захист існує як і на папері, так є і поліграфічні елементи захисту", – розповів начальник управління організації виготовлення та захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ Володимир Тищенко.

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За словами Тищенка, захист гривні нічим не поступається провідним світовим валютам. Наприклад, у 1000-гривневій банкноті існує "віконна" захисна стрічка і елемент SPARK.

"Цей елемент складається з оптичного змінного ефекту: коли змінюється кут нахилу, змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки, а колір SPARK, поступово переходить від золотистого до нефритового", – уточнює Тищенко.

На купюрі зображений Володимир Вернадський, а на зворотному боці Президія Національної академії наук. Розмір нової банкноти складає 75х160 мм. Основний колір – блакитний.

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