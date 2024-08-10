Нацбанк презентував нові банкноти з гаслом "Слава Україні! Героям слава!"

Відтепер на банкнотах національної валюти з’явиться гасло “Слава Україні! Героям слава!”. Національний банк України випустив модифіковані банкноти з відповідним доповненням дизайну.

Відтепер на банкнотах національної валюти з’явиться гасло "Слава Україні! Героям слава!". Національний банк України випустив модифіковані банкноти з відповідним доповненням дизайну. Про це в п’ятницю, 9 серпня, повідомила пресслужба НБУ.

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У НБУ повідомили, що поступово будуть вводити в обіг модифіковані банкноти:

з 8 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень;

із 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень;

у наступних роках – номіналами 20, 100 та 200 гривень.

Національна валюта разом з іншими державними символами є атрибутом, який визначає незалежну державу. Гроші – не просто платіжний засіб чи міра вартості. Це символи держави, які кожен із нас щодня тримає в руках. Тож, віддаючи належне незламності нашого народу, закарбовуючи цей переломний момент у народжені української нації, який ми сьогодні проживаємо, ми додаємо на всі банкноти наше гасло, яке звучить по всьому світу, – зазначив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Модифіковані банкноти випускатимуться на заміну зношених та пошкоджених банкнот для того, щоб забезпечити обіг необхідними обсягами готівкових коштів відповідних номіналів та підвищення якості готівки в обігу.

Нові банкноти гривні замінюватимуть банкноти зразків 2014-2019 років. Водночас громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти старого зразка.

Андрій Пишний / НБУ

Що змінилося у дизайні:

Відтепер у правій верхній частині на зворотному боці нових банкнот розміщено гасло "Слава Україні! Героям слава!". Натомість усі інші елементи дизайну та захисту модифікованих банкнот будуть такими самими, як у номіналах 500 гривень зразка 2015 року, 1 000 гривень зразка 2019 року та 50 гривень зразка 2019 року.

На лицьовому боці модифікованих банкнот розміщено підпис голови Нацбанку Андрія Пишного, на зворотному – рік випуску.

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