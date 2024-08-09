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Манежі, поручні та сповивальний столик: Укрзалізниця показала перший дитячий вагон

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Перший дитячий вагон / Укрзалізниця

"Укрзалізниця" відправила у перший рейс потяг із дитячим вагоном. Він вирушив за маршрутом Харків – Ясіня у складі поїзда №15/16.

Як повідомили у пресслужбі перевізника, цей вагон розробили у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Його спеціально адаптували для комфортних подорожей з дітьми, яким ще не виповнилося 8 років.

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Коридор нового дитячого вагона обладнали різноманітними бізібордами з рухомими елементами та інтерактивними плакатами. А для безпеки маленьких пасажирів встановили спеціальні дитячі поручні з м’якою оббивкою.

Цей купейний вагон адаптований для комфортної та безпечної подорожі родин із дітьми будь-якого віку, але найбільш цікавим він буде для дітей до 8 років. Квитки в цей вагон можна придбати винятково в застосунку Укрзалізниці, де він має окреме маркування, – розповіли в компанії.

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Дитячий вагон

Кожне купе марковане "Іскорками суперсил" – персонажами лялькового театру, розробленими Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) з акцентом на розвиток 16 навичок, важливих для гармонійного розвитку дошкільнят, щоб дітям було легше запам’ятовувати, в якому з них вони подорожують.

Під час посадки маленькі пасажири дитячого вагона отримуватимуть спеціальні браслети, на яких зазначатимуть купе та контактний номер телефону батьків, – зауважили в "Укрзалізниці".

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Дитячий вагон

У купе є навчально-розважальні матеріали, інструкції для руханки, настільна гра та манеж для найменших пасажирів, а також збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою.

Вбиральня дитячого вагона оснащена додатковими гігієнічними засобами, сповивальним столиком та спеціальними накладками на унітаз для дітей.

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Дитячий вагон

Під час модернізації та ремонту дитячого вагона Укрзалізниця повністю оновила базове обладнання – від кондиціонерів і систем опалення до мобільних пандусів. Для оформлення дитячого вагона використовували матеріали з платформи розвитку дошкільнят "НУМО", створеної командою експертів Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки України.

До кінця цього року планують запустити ще сім таких вагонів.

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Джерело: Укрзалізниця
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