Манежі, поручні та сповивальний столик: Укрзалізниця показала перший дитячий вагон

"Укрзалізниця" відправила у перший рейс потяг із дитячим вагоном. Він вирушив за маршрутом Харків – Ясіня у складі поїзда №15/16.

Як повідомили у пресслужбі перевізника, цей вагон розробили у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Його спеціально адаптували для комфортних подорожей з дітьми, яким ще не виповнилося 8 років.

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Коридор нового дитячого вагона обладнали різноманітними бізібордами з рухомими елементами та інтерактивними плакатами. А для безпеки маленьких пасажирів встановили спеціальні дитячі поручні з м’якою оббивкою.

Цей купейний вагон адаптований для комфортної та безпечної подорожі родин із дітьми будь-якого віку, але найбільш цікавим він буде для дітей до 8 років. Квитки в цей вагон можна придбати винятково в застосунку Укрзалізниці, де він має окреме маркування, – розповіли в компанії.

Дитячий вагон

Кожне купе марковане "Іскорками суперсил" – персонажами лялькового театру, розробленими Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) з акцентом на розвиток 16 навичок, важливих для гармонійного розвитку дошкільнят, щоб дітям було легше запам’ятовувати, в якому з них вони подорожують.

Під час посадки маленькі пасажири дитячого вагона отримуватимуть спеціальні браслети, на яких зазначатимуть купе та контактний номер телефону батьків, – зауважили в "Укрзалізниці".

Дитячий вагон

У купе є навчально-розважальні матеріали, інструкції для руханки, настільна гра та манеж для найменших пасажирів, а також збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою.

Вбиральня дитячого вагона оснащена додатковими гігієнічними засобами, сповивальним столиком та спеціальними накладками на унітаз для дітей.

Дитячий вагон

Під час модернізації та ремонту дитячого вагона Укрзалізниця повністю оновила базове обладнання – від кондиціонерів і систем опалення до мобільних пандусів. Для оформлення дитячого вагона використовували матеріали з платформи розвитку дошкільнят "НУМО", створеної командою експертів Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки України.

До кінця цього року планують запустити ще сім таких вагонів.

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