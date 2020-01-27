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Нацбанк представив новий дизайн 200 гривень

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Нові 200 грн - фото 1
Нові 200 грн / uprom.

Нацбанк представив нову банкноту номіналом 200 гривень, які планують ввести в обіг з 25 лютого. Фото нової купюри опублікувала прес-служба НБУ.

Нова 200-гривнева купюра буде мати ті ж розмір і колір, що і раніше. На лицьовій стороні незмінно буде зображений портрет Лесі Українки, а на зворотному – в'їзна вежа Луцького замку. Портрет поетеси тепер буде зображений не з правого боку купюри, а по центру.

Це цікаво: У НБУ розповіли, які купюри найчастіше підробляли у 2019 році

Нацбанк представив новий дизайн 200 гривень - фото 382366
Нацбанк представив новий дизайн 200 гривень - фото 382368

По дизайну вона наслідує нові сучасні банкноти номіналом 20, 100, 500 і 1000 гривень. На банкноті нового зразка номіналом 200 гривень збережені основні елементи банкноти зразка 2007 року, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на купюрі будуть рельєфні елементи, "шорсткість яких буде відчуватися на дотик", а також елемент у вигляді двох смужок для людей з порушеним зором.

У Нацбанку підкреслили, що банкноти тієї ж вартості 2007 і 2019 будуть перебувати в обігу одночасно, а новими банкнотами обмінюватимуть старі купюри, таким чином нових 200-гривневих банкнот в обігу буде ставати все більше.

Нацбанк представив новий дизайн 200 гривень - фото 382365

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Джерело: bank.gov
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