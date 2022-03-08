На Закарпатті креативно привітали хлопців-утікачів з 8 березня – відео

Прикордонники упіймали 12 чоловіків призовного віку, які намагались виїхати з країни. Але у честь 8 березня не лише розвернули, а й зробити справді весняний подарунок.

12 чоловіків призовного віку (18-60 років) намагались пункт пропуску "Дякове", щоб виїхати з України. Звісно ж, їм це не вдалось, оскільки уважні прикордонники не лише упіймали їх на гарячому, а й креативно привітали з 8 березня, повідомляють у Закарпатській ОДА.

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Тож потенційні утікачі, виходячи з транспорту, отримували по тюльпану. Прикордонники давали кожному квітку та порадили передати своїм жінкам.

"Водію – кримінальне провадження за ст. 332 ККУ. Порушникам – повістки, мобілізація та направлення в бойові частини", – прокоментував очільник ОДА Віктор Микита.

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