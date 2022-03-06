Жінка хотіла вивезти 50-річного коханого за кордон у багажнику – відео

В Україні на період воєнного часу заборонено покидати країну чоловікам віком від 18 до 60 років, однак ця креативна жінка вирішила обхитрити прикордонників. Свого коханого вона помістила серед важливих речей прямо у багажнику.

Вночі 6 березня на кордоні з Угорщиною прикордонники виявили новий рівень креативності від охочих виїхати з країни. На пункті пропуску "Лужанка" власниця авто Lexus сховала свого 50-річного чоловіка у багажнику, передає ДПСУ.

І ще: Не всім чоловікам заборонено виїжджати за кордон: прикордонники пояснили, кому можна

Зважаючи на заборону виїзду з України чоловікам 18-60 років, герой відео прагнув уникнути паспортного контролю, адже його б точно не випустили. Але оригінальний трюк не вдався, тож тепер на пасажира багажника очікує адміністративна відповідальність та похід до військкомату. А от його дружині світить кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення осіб через кордон, що складає до 5 років позбавлення волі.

Читайте також: Чоловіків-біженців на Львівщині зобов'язали стати на військовий облік