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На Закарпатті банкомат видав чоловікові 40 тисяч гривень замість 4

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На Закарпатті банкомат видав чоловікові 40 тисяч гривень замість 4 - фото 1

У Берегово Закарпатської області стався цікавий випадок. Місцевий житель хотів зняти 4 тисячі гривень, але замість цього банкомат йому видав 40 тисяч. Чоловік вирішив не привласнювати гроші, а подзвонити в банк на гарячу лінію і повідомити про помилку.

Спочатку чоловікові необхідно було зняти 8 тисяч гривень, але операцію довелося проводити двічі, оскільки наявних купюр в банкоматі було тільки по 100 гривень. Тож Сергій зняв перші чотири тисячі гривень, а потім інші. Але якщо перша операція пройшла без сюрпризів, то під час другої транзакції банкомат дав збій, і видав йому 40 купюр номіналом у 1 000 гривень.

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На Закарпатті банкомат видав чоловікові 40 тисяч гривень замість 4 - фото 410109

Чоловік не одразу зрозумів в чому справа, а коли побачив на руках зовсім іншу суму, то повідомив про це у банк. "Спокуси привласнити гроші не було, відразу ж вирішив зателефонувати на гарячу лінію банку", – розповів Сергій.

У банку ж розповіли, що збій в банкоматі стався через помилку при поповненні, адже номінал у 1 000 гривень новий і можливо просто була присутня людська помилка. Сергію подякували за благородний вчинок і повернення грошей.

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Джерело: mukachevo
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