На яку суму військових облігацій продав monobank за місяць: вражаюча цифра

В Україні продовжують продавати військові облігації. Розповідаємо, на яку суму їх придбали за попередній місяць користувачі банку monobank.

Статистикою поділився співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму телеграмі. Гайда знайомитися з цифрою, яка вас однозначно вразить!

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Нагадаємо, що купувати військові облігації користувачі monobank отримали можливість 29 квітня. Тоді за майже 5 днів придбали 230 тисяч облігацій на майже 230 мільйонів гривень. Станом на 10 травня мовилося про 500 мільйонів. Наразі ж вдалося перетнути позначку в 1 мільярд гривень. А загалом вкладників – 50 тисяч.

Олег Гороховський зазначив, що вдалося досягнути неймовірного результату. Він також додав, що майже 65% покупок військових облігацій в Україні здійснюються саме завдяки monobank.

Додамо, що невдовзі військові облігації можна буде придбати й у мобільному застосунку Дія.

У НБУ також поділилися актуальною статистикою. Упродовж минулого тижня зросла кількість вкладників як серед українських громадян, так і бізнесу. Якщо раніше мовилося про 67 тисяч, то тепер майже 76! Станом на 30 травня у військові облігації вклали 7,8 мільярда гривень, 57,4 мільйона доларів, а також 26,6 мільйона євро.

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