АналоГовнєт: що вдалося виявити у "повністю російському" тепловізорі

До українських оглядачів потрапив тепловізор "Сич-3". Він, переконують у країні-агресорці, "перший повністю російський". Розповідаємо, що ж насправді приховується всередині пристрою.

Його розібрав Павло Кащук з ютуб-каналу "InfoCar: тест-драйви авто". Гайда дивитися, чим може похизуватися техніка, яку випускають в Росії.

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Майже 14 років тому у Росії розповідали про створення тепловізора. І непростого, а такого, який повністю складається з компонентів, розроблених у країні-агресорці. А його особливістю мала стати матриця з охолодженням.

Ось "Сич-3" – це він і є. Гаджети абсолютно відповідає стандартам армії Росії. І він отримав характерні гвинти під пласку викрутку, а також пластикові пломби.

"Сич-3" мав би створюватися з компонентів, виготовлених винятково в Росії. Але, як з'ясувалося під час розбирання, лінза в нього іноземного виробництва. Також з-за кордону приїхала матриця та акумулятор. До слова, матрицю використали французьку. Її надала компанія ULIS.

Огляд і розбір російського тепловізора "Сич-3": дивіться відео

Як бачите, черговий зразок "аналоговнєт" вкотре доводить, що Росія самостійно не здатна створити нічого. Тож не дивно, що для ремонту своєї військової техніки країна-агресорка використовує напівпровідники з посудомийок і холодильників. Та й таке.

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