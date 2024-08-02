Як правильно спілкуватись з ветеранами війни: навчайтесь у "Дія. Освіта"

На освітній платформі "Дія.Освіта" запустили симулятор, за допомогою якого можна потренуватися коректно та з повагою взаємодіяти з людьми, які мають бойовий досвід.

Симулятор є практичним навчальним компонентом до освітнього серіалу "Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія". Про це повідомили в "Дія.Освіта".

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Симулятор занурить у звичні для кожного побутові ситуації, де кожен матимете змогу обрати, як поводитися, що сказати. І зрештою отримає розуміння, як зробити досвід взаємодії між цивільними і ветеранами взаємно комфортним.

Кількість людей, у яких за плечима бойовий досвід, зростає щодня. Ми зустрічаємо їх у магазинах, транспорті, лікарнях, на роботі або просто живемо по сусідству. Люди з бойовим досвідом також серед наших друзів та рідних, – зазначено в анотації. – Симулятор занурить у звичні для кожного побутові ситуації, де ви матимете нагоду обрати, як поводитися, що сказати. І зрештою – отримаєте розуміння, як зробити досвід взаємодії взаємно комфортним.

Розробники зазначили, що симулятор не враховує всіх варіантів розвитку подій, бо досвід кожної людини є унікальним та потребує такого самого підходу. Хтось має проблеми зі сном після повернення, хтось – ні. Для когось прийнятний чорний гумор, для когось це табу.

Якщо ви не впевнені, як діяти правильно, будьте щирими, толерантними і не бійтеся ставити запитання. Комунікація є ключем до вирішення будь-яких складних ситуацій, – порадили вони.

Розширити знання щодо належного підходу в комунікаціях з військовослужбовцями та ветеранами допоможе перегляд освітнього серіалу "Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія" на "Дія.Освіта" або ютуб-каналі.

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