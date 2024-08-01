Для залучення виборців: Камала Гарріс зареєструвала офіційний акаунт у TikTok

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка напередодні офіційно оголосила про початок передвиборчої кампанії на виборах президента США, створила обліковий запис у соцмережі TikTok.

Про це повідомило видання The Verge.

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У своєму першому короткому відео в TikTok Гарріс описала, чому вона приєдналася до популярного додатка.

Я чула, що недавно я була на сторінці рекомендацій "Для тебе", тому подумала, що сама прийду сюди, – сказала Камала Гарріс у своєму першому короткому відео на тіктоці.

Низка користувачів TikTok уже створили купу гумористичних відео з Гарріс, як спосіб відзначити її підйом як провідного кандидата в президенти від Демократичної партії після того, як президент Джо Байден оголосив, що він вибуває з президентських перегонів.

Надзвичайна популярність TikTok серед американської молоді та широкої громадськості зробила додаток важливим інструментом політичної кампанії, хоча додаток не дозволяє поширювати політичну рекламу.

Раніше віцепрезидентка США висловлювала занепокоєння з приводу ризиків для національної безпеки від присутності материнської компанії TikTok Bytedance, але також зауважувала, що адміністрація чинного президента Джозефа Байдена не має прямого наміру заборонити тікток.

Нагадаємо, що колишній президент Дональд Трамп запустив офіційний обліковий запис TikTok ще у червні. Раніше цього року кандидат в президенти сказав, що, хоча він поділяє стурбованість щодо національної безпеки та конфіденційності стосовно TikTok, він вважає, що заборона додатка "зробить Facebook лише більшим, і я вважаю Facebook ворогом народу".

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