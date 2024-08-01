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Для залучення виборців: Камала Гарріс зареєструвала офіційний акаунт у TikTok

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Камала Гарріс - фото 1
Камала Гарріс / AP Photo

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка напередодні офіційно оголосила про початок передвиборчої кампанії на виборах президента США, створила обліковий запис у соцмережі TikTok.

Про це повідомило видання The Verge.

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У своєму першому короткому відео в TikTok Гарріс описала, чому вона приєдналася до популярного додатка.

Я чула, що недавно я була на сторінці рекомендацій "Для тебе", тому подумала, що сама прийду сюди, – сказала Камала Гарріс у своєму першому короткому відео на тіктоці.

Низка користувачів TikTok уже створили купу гумористичних відео з Гарріс, як спосіб відзначити її підйом як провідного кандидата в президенти від Демократичної партії після того, як президент Джо Байден оголосив, що він вибуває з президентських перегонів.

Надзвичайна популярність TikTok серед американської молоді та широкої громадськості зробила додаток важливим інструментом політичної кампанії, хоча додаток не дозволяє поширювати політичну рекламу.

Раніше віцепрезидентка США висловлювала занепокоєння з приводу ризиків для національної безпеки від присутності материнської компанії TikTok Bytedance, але також зауважувала, що адміністрація чинного президента Джозефа Байдена не має прямого наміру заборонити тікток.

@kamalaharris

Thought it was about time to join!

♬ original sound - Kamala Harris

Нагадаємо, що колишній президент Дональд Трамп запустив офіційний обліковий запис TikTok ще у червні. Раніше цього року кандидат в президенти сказав, що, хоча він поділяє стурбованість щодо національної безпеки та конфіденційності стосовно TikTok, він вважає, що заборона додатка "зробить Facebook лише більшим, і я вважаю Facebook ворогом народу".

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Джерело: Time
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