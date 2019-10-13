На випадок апокаліпсису: науковці створили особливу операційну систему

Операційна система мало "важить" і підходить для більшості пристроїв

Розробник Вірджіл Дюпрас створив операційну систему, яка зможе працювати в умовах постапокаліпсису – вона називається Collapse OS. Система здатна запуститися практично на будь-якому комп'ютері, навіть якщо він зібраний "на колінах".

У Collapse OS відкритий вихідний код, який може вивчити кожен. Код дуже компактний і вміщується у 6000 рядків, а дистрибутив має розмір менше півтора мегабайта.

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Крім комп'ютерів, ОС можна буде запускати на пристроях типу касових апаратів, музичних інструментів і калькуляторів, стверджує Вірджіл.

Операційна система підтримує всі найпоширеніші засоби вводу та виводу: клавіатуру, монітор або інший дисплей. Collapse може працювати з текстовими файлами, будь-якими накопичувачами, а також копіювати і запускати сама себе.

Операційку можна запустити на будь-якому комп'ютері

Дюпрас не впевнений, що апокаліпсис дійсно станеться, але вважає загрозу досить реальною, а його "скромні зусилля" виправданими. Адже в разі чого, людям потрібно буде шукати їжу і виживати, а не дбати про комп'ютери.

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