Bugatti Divo перетворили на позашляховик для апокаліпсиса

Лондонська дизайн-студія YasidDESIGN опублікувала рендер ліфтованого гіперкара Bugatti Divo. Так, на думку художника, міг би виглядати автомобіль під час апокаліпсиса.

Як каже художник, гіперкар зроблений до виходу серіалу "Комендантська година" (Curfew), який виходить на британському телеканалі Sky One.

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За сюжетом, невідомий вірус вражає населення Землі, і для захисту населення уряд встановлює комендантську годину і створює спеціальні карантинні зони для його порушників. При цьому людям надається можливість взяти участь в щорічній нелегальній гонці нічними вулицями, головним призом в якій є притулок на острові, вільному від вірусу. Bugatti Divo якраз і намальований у стилі машин, що беруть участь у таких гонках.

Реальний Bugatti Divo є екстремальною альтернативою Chiron. Гіперкар має агресивніший дизайн, розвинене аеродинамічне "оперення", модифіковане шасі та знижену масу. При цьому силова установка машини така ж, як у звичайного Chiron: восьмилітровий двигун W16 з чотирма турбонагнітачами, який видає 1500 кінських сил і 1600 Нм крутного моменту.

Всього побудують 40 примірників Divo. Вартість кожної машини – щонайменше п'ять мільйонів євро.

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