На відео показали, як виглядатиме розгін Tesla Roadster з ракетним прискорювачем SpaceX

Одним з найбільш очікуваних спортивних автомобілів сьогодні є друге покоління електрокара Tesla Roadster. І з допомогою комп'ютерної графіки показали, як електрокар розганяється з прискорювачем від SpaceX до 96 км/год за 1.1 секунди.

Так, новий Tesla Roadster повинен буде побити всі можливі рекорди прискорення від нуля до 100 км/год, і стати швидшим за популярні гіперкари, які коштують в рази дорожче. Поки заявлений розгін від 0 до 96 км/год у Tesla Roadster становить 1.9 секунд. Але днями в мережі опублікували відео, на якому за допомогою комп'ютерної графіки в Roadster додали ракетний прискорювач від іншої компанії Ілона Маска – SpaceX.

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На віртуальному відео, яке, до речі, виглядає цілком реально, сильний поштовх дозволяє розігнатися електрокару з місця до майже 100 км\год за 1.1 секунди.

Цікаво, які перевантаження при цьому будуть відчувати пасажири авто.

This is how fast 1.1 seconds 0 - 60mph take off should look like with Space X package thrusters on the Tesla Roadster. Computer worked out physics and then visualised in a render animation. Not sure how much gas but threw the effect in anyway. Enjoy @elonmusk #tesla #spacex pic.twitter.com/VzMukQPT2E — ıʞsʌodoԀ ǝʌɐlS (@Pslavi) June 23, 2020

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