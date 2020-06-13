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Блогер спробував зарядити на ходу Tesla Model 3: відео

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Tesla - фото 1
Tesla / insideevs

Відомий YouTube-блогер ItsYeBoi, який також є щасливим володарем електромобіля Tesla вирішив випробувати новий метод підзарядки авто.

Хлопець купив трейлер, поставив на нього сонячні батареї і підключив цей доважок-генератор до електромобіля Tesla Model 3.

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В результаті експерименту стало ясно, що сонячні батареї генерують потужність приблизно на 800 Вт. Тобто, щоб Tesla Model 3 був заряджений повністю, знадобиться близько 80-100 годин. Тут все залежить від хмарності. Таким чином, тільки на одну підзарядку піде близько десяти днів.

Але це далеко не всі проблеми. Контролер Model 3 не дозволить батареї заряджатися під час руху, коли відбувається процес розрядки. Іншими словами, щоб заповнювати заряд на ходу, необхідно вносити зміни в програмне і, швидше за все, апаратного забезпечення.

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Джерело: insideevs
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