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Ілон Маск заявив, що найнезвичайніша Tesla готова до виробництва

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Електровантажівка Tesla Semi - фото 1
Електровантажівка Tesla Semi / wikipedia

Компанія Tesla готується до запуску в серію електричної вантажівки Semi, прототип якої був представлений ще у 2017 році. Глава фірми Ілон Маск розіслав своїм співробітникам листа, в якому заявив, що новинку вже пора відправляти на конвеєр, оскільки вона готова до виробництва.

Згідно з електронним листом, виробництво акумуляторів і силових установок для цього автомобіля буде налагоджено на заводі компанії в Неваді, а ось інші комплектуючі будуть виготовлятися на інших підприємствах. При цьому повну збірку моделі будуть здійснювати на новому заводі, який ще належить побудувати.

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Точну дату запуску моделі Tesla Semi не назвав, але раніше в цьому році компанія оголосила, що електрична вантажівка з'явиться у 2021 році (хоча спочатку вона планувалася на 2019 рік). Очевидно, ці терміни зберігаються.

Semi повинен стати найнезвичайнішим електромобілем Tesla і найнезвичайнішою вантажівкою у світі. Тягач зможе прискорюватися до сотні за 5 секунд і буксирувати причіп вагою у 36 тонн. На вибір запропонують дві версії – з запасом ходу 480 і 800 км. Коштувати автомобіль буде в районі 150-200 тисяч доларів.

Tesla Semi - фото 409634
Tesla Semi

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Джерело: teslarati
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