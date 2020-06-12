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Ілон Маск заявив, що найнезвичайніша Tesla готова до виробництва
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Компанія Tesla готується до запуску в серію електричної вантажівки Semi, прототип якої був представлений ще у 2017 році. Глава фірми Ілон Маск розіслав своїм співробітникам листа, в якому заявив, що новинку вже пора відправляти на конвеєр, оскільки вона готова до виробництва.
Згідно з електронним листом, виробництво акумуляторів і силових установок для цього автомобіля буде налагоджено на заводі компанії в Неваді, а ось інші комплектуючі будуть виготовлятися на інших підприємствах. При цьому повну збірку моделі будуть здійснювати на новому заводі, який ще належить побудувати.
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Точну дату запуску моделі Tesla Semi не назвав, але раніше в цьому році компанія оголосила, що електрична вантажівка з'явиться у 2021 році (хоча спочатку вона планувалася на 2019 рік). Очевидно, ці терміни зберігаються.
Semi повинен стати найнезвичайнішим електромобілем Tesla і найнезвичайнішою вантажівкою у світі. Тягач зможе прискорюватися до сотні за 5 секунд і буксирувати причіп вагою у 36 тонн. На вибір запропонують дві версії – з запасом ходу 480 і 800 км. Коштувати автомобіль буде в районі 150-200 тисяч доларів.
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