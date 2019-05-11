На відео показали, як орієнтується автопілот Tesla в сильну грозу

У мережі показали, як "орієнтується" автопілот Tesla під час нічної грози і сильного дощу. Ролик з'явився на YouYube-каналі Green the only.

На кадрах видно, як автопілот розпізнає перешкоди на дорозі, розмітку та інших учасників руху. Автомобілі на екрані виділяються червоними прямокутниками. Камери в деякі моменти сильно заливає дощем, і пристрій на деякий час втрачав з уваги інших учасників руху.

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У коментарі до ролика вказано, що погодні умови були досить важкими і автопілот деякий час не хотів запускатися.

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