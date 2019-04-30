Інвестор Tesla вперше показав інтер'єр нового Roadster: відео

На конференції з безпілотним авто для інвесторів Tesla показали майбутню модель електричного спорткара Roadster. Один з інвесторів зняв на відео, як машина виглядає всередині.

Каліфорнійський виробник електрокарів Tesla вперше дозволив заглянути всередину нового покоління спортивного купе Roadster. Правда, доступ до авто був лише у інвесторів компанії. Один з таких – американський підприємець Хамід Шоджаей – зняв на відео інтер'єр майбутнього електричного спорткара Tesla Roadster і опублікував його у своєму Twitter.

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Судячи з кадрів, машина відкривається як смартфон – потрібно провести пальцем по склу біля дверей. Усередині також все досить футуристично, навіть у порівнянні з діючими моделями Tesla. Замість класичного круглого кермового колеса виробник встановив кермо, як у болідів Формули-1, – без верхніх і нижніх граней. Єдиною панеллю приладів є величезний сенсорний екран, розташований по центру.

Нагадаємо, Tesla Roadster повинна мати 1000 км запасу ходу на одному заряді, розганятися від нуля до 100 км/год за 1,9 секунди, а продавати машину почнуть у 2020 році за ціною у 250 тисяч доларів.

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