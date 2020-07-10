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На відео показали, як корабель з чотирма тисячами машин йде під воду

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На відео показали, як корабель з чотирма тисячами машин йде під воду - фото 1

Вантажне судно MV Golden Ray з чотирма тисячами іномарок, яке зазнало катастрофи восени 2019 року, вирішили розпиляти і втопити в водах Атлантичного океану. Як саме це відбуватиметься, експерти показали на короткому відео.

Корабель MV Golden Ray вийшов з американського порту Брансвік в штаті Джорджія восени минулого року. Він перевозив 4,2 тисячі машин марок Hyundai та Kia. Несподівано 200-метрове судно дало крен і перевернулося. На борту сталася пожежа.

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Фахівці, обдумавши варіанти утилізації, вирішили корабель розпиляти на вісім частин, вивезти на баржах і втопити уламки в Атлантичному океані. Діставати автомобілі з трюмів не будуть – їх розпиляють і знищать разом з судном.

На відео показали, як корабель з чотирма тисячами машин йде під воду - фото 415058

На відео показали, як корабель з чотирма тисячами машин йде під воду - фото 415059

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Джерело: thedrive
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