На відео показали, як корабель з чотирма тисячами машин йде під воду

Вантажне судно MV Golden Ray з чотирма тисячами іномарок, яке зазнало катастрофи восени 2019 року, вирішили розпиляти і втопити в водах Атлантичного океану. Як саме це відбуватиметься, експерти показали на короткому відео.

Корабель MV Golden Ray вийшов з американського порту Брансвік в штаті Джорджія восени минулого року. Він перевозив 4,2 тисячі машин марок Hyundai та Kia. Несподівано 200-метрове судно дало крен і перевернулося. На борту сталася пожежа.

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Фахівці, обдумавши варіанти утилізації, вирішили корабель розпиляти на вісім частин, вивезти на баржах і втопити уламки в Атлантичному океані. Діставати автомобілі з трюмів не будуть – їх розпиляють і знищать разом з судном.

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