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Bosch представила електричний велосипед майбутнього: фото концепту

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eBike Design Vision - фото 1
eBike Design Vision / techradar

Велосипед eBike Design Vision – це скоріше концепція, ніж виробнича модель, тому ви не зможете випробувати її технічні характеристики на собі, але цей концепт показує технологічні новинки, які вже незабаром можуть з'явитися на серійних велосипедах компаній-партнерів Bosch.

Bosch описує велосипед як "міський спортивний крейсер" – універсальний дизайн для поїздок по місту як у будні, так і у вихідні. На фотографіях видно, що в eBike Design Vision використовується новий бортовий комп'ютер Nyon компанії Bosch, який з'явиться на серійних електричних велосипедах до кінця цього року.

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Bosch представила електричний велосипед майбутнього: фото концепту - фото 414378

У той час як серійний Nyon буде знімним блоком управління, концепт показує, що виробник велосипеда може повністю його інтегрувати в раму. Клавіші управління для бортового комп'ютера Nyon вбудовані в кермо, а кабелі та гідравлічні трубки заховані всередину рами, щоб не виділятися і підкреслити витончені лінії керма. Крім того, велосипед оснащений системою ABS.

Ця функція буде встановлена як на наступних серійних моделях Bosch, так і може бути використана у велосипедах компаній-партнерів Bosch. Система автоматично активується, коли велосипедист сильно натискає на важіль переднього гальма і система визначає, що є можливість повного блокування переднього колеса. В концепті велосипеда блок ABS захований трохи нижче за кермо. Там же й встановлений заводське діодне світло для поліпшеної видимості під час поїздки.

Bosch представила електричний велосипед майбутнього: фото концепту - фото 414375
Bosch представила електричний велосипед майбутнього: фото концепту - фото 414377
Bosch представила електричний велосипед майбутнього: фото концепту - фото 414376

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Джерело: techradar
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