Наче трюк з кіно: у мережі з'явилося відео моменту незвичайного ДТП

У Бразилії днями відбулося дуже незвичайне ДТП. За своїм характером воно нагадує красивий трюк з кіно, під час якого не обійтися без каскадерів.

Так, як видно на відео, дві легкові автівки не змогли розминутися, у результаті чого відбулося зіткнення. Водій машини, яку вдарили, не впорався з керуванням і, по ідеї, повинен був врізатися у стіну будівлі, яка розташована якраз біля дороги. Однак по збігу обставин машина не була розбита об бетон – вона "акуратно" влетіла у чужий гараж, пробивши ворота.

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Втім, без пошкоджень все ж не обійшлося. Коли авто опинилася у гаражі, вона перелетіла через припаркований там автомобіль і вдарилася "носом" об землю. Другий автомобіль, який був у приміщенні, також був пошкоджений.

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