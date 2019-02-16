Нацвідбір 2019: Кіру Мазур назвали Олегом Скрипкою в спідниці

Співачка Кіра Мазур виступила на Національному відборі на Євробачення-2019. Неформатна виконавиця вразила усіх своєю піснею "Дихати". Сам же Сергій Притула просто не зміг змовчати, порівнявши її з Олегом Скрипкою у спідниці.

Наш улюблений телеведучий не обійшов увагою стиль Кіри Мазур, підкресливши той факт, що спів під акордеон дуже вже нагадує Олега Скрипку. Учасниця півфіналу не розгубилася, і додала, що їй дуже до вподоби таке порівняння.

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Натомість Джамала наголосила, що пісня не вельми підходить для участі на Євробаченні.

Я не хотіла б вас образити, але мені здається, що я вже десь таке чула... Пісня занадто місцева, занадто олдскульна... Ви мені сподобалися, але пісня надто місцева!, – додала вона.

Євген Філатов зізнався, що пісня не надто підходить для конкурсу-свята Євробачення. Йому здалося, що композиція виглядає дещо депресивною, і не вельми підходить для того, щоби з нею представляти нашу країну в Тель-Авіві.

Андрій Данилко пожартував, що Нацвідбір перетворюється на пізнавальний вечір. Він додав, що вважати півфінал своєрідним стартом варто, а от надіятися на перемогу і вихід до фіналу цьогоріч не варто.

Дивитися онлайн виступ KiRA MAZUR– Дихати:

А ви погоджуєтесь з думками суддів?

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