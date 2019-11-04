На стражі порядку: чеські копи їздитимуть на новеньких BMW 7 серії

У гаражі чеської поліції з'явилися десять гібридів BMW 7-Series. Розкішні седани допомагатимуть правоохоронцям пів року – такі умови спільного проєкту, між компанією BMW і місцевою владою.

Поліцейські зможуть кататися на актуальних гібридних "сімках" версії 745Le xDrive з повним приводом, пакетом M Sports і максимальним оснащенням.

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За задумом BMW, шестимісячна експлуатація бензин-електричних седанів з заявленою витратою палива 2,3 літра на 100 кілометрів дозволить чеській владі оцінити переваги гібридів і згодом закупити для державних потреб нову партію електрокарів BMW i3, а потім і поліцейських BMW i8.

Пікова потужність електрифікованого флагмана досягає 394 кінських сил і 600 Нм крутного моменту, що дозволяє набирати першу "сотню" за 5,1 секунди.

Оснащення поліцейських седанів дозволяє органам правопорядку використовувати їх як для пропаганди безпеки дорожнього руху, так і для повсякденної служби. Автомобілі обладнані засобами зв'язку, кольорографічною схемою поліції, проблисковими маячками й іншими атрибутами спецтранспорту. За оцінками BMW, за шість місяців служби гібриди подолають по 25 тисяч кілометрів.

Зауважимо, що представницькі седани – рідкість на службі в поліції. Європейські органи правопорядку віддають перевагу малолітражкам, седанам середнього класу і практичним бізнес-універсалам.

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