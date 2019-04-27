На столичних парковках з'явилися інспектори

У п'ятницю, 26 квітня, на вулицях Києва у тестовому режимі почали працювати інспектори з паркування. Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян на своїй сторінці у Facebook.

Так, за його словами, зараз в обов'язки інспекторів входить попереджати водіїв про порушення. Через деякий час інспектори зможуть також виписувати штрафи і ініціювати евакуацію авто порушника на штрафмайданчик.

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"Через кілька тижнів ми представимо перші результати їхньої роботи і розповімо більше про функції та повноваження. Працюємо, щоб зробити Київ комфортним!" – написав у своєму дописі Давтян.

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