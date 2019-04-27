Де в Україні найдорожчий і найдешевший хліб: порівняння цін

Скільки коштує хлібний кошик в Україні / chatelaine

В Україні найбільше хлібний кошик коштує в Києві, а найменше – в Луганській, Миколаївській та Одеській областях. Різниця між найбільш дорогим і найдешевшим регіоном становить 32 грн.

П'ятірка найдорожчих регіонів виглядає так: Київ – 97 грн, Київська область – 84 грн, Житомирська та Закарпатська – по 76 грн і Волинська область – 74 грн.

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ТОП-5 найдешевших регіонів: Луганська область, Миколаївська та Одеська – по 65 грн, Дніпропетровська, Тернопільська і Харківська область – по 66 грн.

Між ними виявилися Черкаська область – 73 грн, Донецька, Івано-Франківська, Львівська області – по 72 грн, Кіровоградська та Хмельницька – по 71 грн, Запорізька, Рівненська, Херсонська та Чернігівська – по 70 грн, Вінницька, Полтавська та Чернігівська – по 69 грн і Сумська – 68 грн.

До нашого кошику, який складається з 3,5 кілограма хліба, увійшли по одному кілограму пшеничного хліба з борошна вищого ґатунку, пшеничного хліба з борошна першого сорту, житнього хліба і півкіло батона, – резюмував директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко у Facebook.

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