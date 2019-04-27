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Віталій Кличко розвеселив мережу кумедним роликом з гіпопотамом

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Віталій Кличко - фото 1
Віталій Кличко / unian

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як йдуть роботи з реконструкції столичного зоопарку. Зараз там здійснюють роботи в рамках першої черги.

Користувачів мережі потішило відео, на якому мер столиці України Віталій Кличко "спілкується" з тваринами. Ролик опублікований на сторінці екс-боксера у Facebook. Зокрема, він контактував з гіпопотамом і слоном.

І ще: Вечір в хату: в мережі висміяли кепку Кличка

Відзначимо, що реконструкція столичного зоопарку буде відбуватися у кілька черг. Зокрема, проект першої черги передбачає: реконструкцію озер біля входу з боку проспекту Перемоги, будівництво павільйону пеліканів, оглядового амфітеатру з приміщеннями громадських туалетів, містка між озерами, альтанки над водоймою, будівництво павільйону і відкритих вольєрів приматів, будівництво нового входу з підземним акваріумом та будівництво універсального вольєра для птахів.

Читайте також: Черговий ляп: Кличко осоромився в ефірі українського телеканалу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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