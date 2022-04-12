На сніданок була війна: у Києві організували виставку плакатів

Мистецтво під час війни не зупиняється, адже художники продовжують працювати та сповнювати свої роботи новими сенсами. Тематична виставка постерів, яка присвячена війні, пройде у столиці протягом квітня.

Виставка плакатів під назвою "На сніданок була війна" розпочнеться 12 квітня. Триватиме експозиція до 30 квітня.

І ще: Kalush Orchestra прогнозують перемогу з рекордними показниками – ставки букмекерів

Усі охочі можуть завітати до галереї "Митець", що на вулиці Великій Васильківській 12. Виставка буде доступна цілодобово.

У секції плаката і графічного дизайну КОНСХУ відбудеться виставка робіт спільно з Київським університетом культури, Київським національним університетом культури та мистецтв, Київською організацією національна спілка художників України.

"Маємо надію, що одного дня ми відсвяткуємо перемогу наступною серією плакатів під гаслом "На вечерю в нас перемога", – кажуть організатори.

До теми: Геть з України, москаль некрасивий: Jerry Heil презентувала новий кліп