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війна

На сніданок була війна: у Києві організували виставку плакатів

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На сніданок була війна: у Києві організували виставку плакатів - фото 1

Мистецтво під час війни не зупиняється, адже художники продовжують працювати та сповнювати свої роботи новими сенсами. Тематична виставка постерів, яка присвячена війні, пройде у столиці протягом квітня.

Виставка плакатів під назвою "На сніданок була війна" розпочнеться 12 квітня. Триватиме експозиція до 30 квітня.

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Усі охочі можуть завітати до галереї "Митець", що на вулиці Великій Васильківській 12. Виставка буде доступна цілодобово.

У секції плаката і графічного дизайну КОНСХУ відбудеться виставка робіт спільно з Київським університетом культури, Київським національним університетом культури та мистецтв, Київською організацією національна спілка художників України.

"Маємо надію, що одного дня ми відсвяткуємо перемогу наступною серією плакатів під гаслом "На вечерю в нас перемога", – кажуть організатори.

На сніданок була війна: у Києві організували виставку плакатів - фото 503066
На сніданок була війна: у Києві організували виставку плакатів - фото 503065

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