Геть з України, москаль некрасивий: Jerry Heil презентувала новий кліп

Співачка Jerry Heil опублікувала на своєму Ютуб-каналі новий кліп на пісню "Геть з України, москаль некрасивий". Натхненною для артистки стала фраза зі стендапу Вірки Сердючки. А у відео з'явилися Зеленський, Кім, Арестович та козаки.

У новій пісні Яна використала слова з давнього гумористичного відео Вірки Сердючки. Текст пісні став своєрідним рімейком української народної "Ой на горі та й женці жнуть". А у кліпі з'явилися також кадри із серії українських мультфільмів про козаків. Тож цей відеоряд та трек стали втіленням ніби нової серії "Як козаки москалів виганяли".

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"Трек з назвою ''Jerry Heil feat. Вірка Сердючка'' завжди був моєю мрією, але й подумати не могла, що створю це під час війни! Відео ''Геть з України, москаль некрасівий'' матері українського стендапу Вірки Сердючки надихнуло мене взяти цей фрагмент за семпл і створити пісню на славу сучасним козакам: Зеленському, Кіму та Арестовичу, і, звісно ж, народу України!" – поділилася співачка історією створення нової пісні.

Jerry Heil – #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ):

Слова пісні Jerry Heil feat. Вірка Сердючка – Геть з України, москаль некрасівий:

Ой на горі москаля ждуть

Ой на горі москаля ждуть

А попід горою, яром-долиною

ЗСУ йдуть

ЗСУ йдуть

Попереду пан Зеленський,

Попереду пан Зеленський.

Хай москаль хоч трісне —

Не покине крісло

Президентське

Пан Зеленський

Посередині Кім Віталій:

Стрес тримає в руках зі сталі!

Стоїть на сторожі,

Криє від ворожих

Геніталій

Геніталій

А позаду Арестович,

А позаду Арестович

Несе нам новини

Гарні з України,

Наче здобич

Наче здобич

В новинах нові українські герої щоранку!

Вони крадуть наші серця,

Наче цигани танки!

Задерли планку,

Сидячи на Банковій.

Вони розбили їх впевненість,

Як дрони банки!

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