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війна

Геть з України, москаль некрасивий: Jerry Heil презентувала новий кліп

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Jerry Heil - фото 1
Jerry Heil

Співачка Jerry Heil опублікувала на своєму Ютуб-каналі новий кліп на пісню "Геть з України, москаль некрасивий". Натхненною для артистки стала фраза зі стендапу Вірки Сердючки. А у відео з'явилися Зеленський, Кім, Арестович та козаки.

У новій пісні Яна використала слова з давнього гумористичного відео Вірки Сердючки. Текст пісні став своєрідним рімейком української народної "Ой на горі та й женці жнуть". А у кліпі з'явилися також кадри із серії українських мультфільмів про козаків. Тож цей відеоряд та трек стали втіленням ніби нової серії "Як козаки москалів виганяли".

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"Трек з назвою ''Jerry Heil feat. Вірка Сердючка'' завжди був моєю мрією, але й подумати не могла, що створю це під час війни! Відео ''Геть з України, москаль некрасівий'' матері українського стендапу Вірки Сердючки надихнуло мене взяти цей фрагмент за семпл і створити пісню на славу сучасним козакам: Зеленському, Кіму та Арестовичу, і, звісно ж, народу України!" – поділилася співачка історією створення нової пісні.

Jerry Heil – #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ):

Слова пісні Jerry Heil feat. Вірка Сердючка – Геть з України, москаль некрасівий:

Ой на горі москаля ждуть
Ой на горі москаля ждуть
А попід горою, яром-долиною
ЗСУ йдуть
ЗСУ йдуть

Попереду пан Зеленський,
Попереду пан Зеленський.
Хай москаль хоч трісне —
Не покине крісло
Президентське
Пан Зеленський

Посередині Кім Віталій:
Стрес тримає в руках зі сталі!
Стоїть на сторожі,
Криє від ворожих
Геніталій
Геніталій

А позаду Арестович,
А позаду Арестович
Несе нам новини
Гарні з України,
Наче здобич
Наче здобич

В новинах нові українські герої щоранку!
Вони крадуть наші серця,
Наче цигани танки!
Задерли планку,
Сидячи на Банковій.
Вони розбили їх впевненість,
Як дрони банки!

До теми: Біллі Айліш присвятила свою пісню українцям

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