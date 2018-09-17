На скільки зросла зарплата українців – Мінсоцполітики

Розмір середньої заробітної плати в Україні за перші сім місяців 2018 року зріс майже на 19% – із 7711 гривень до 9170 гривень.

В Україні середня зарплата за сім місяців 2018 року зросла майже на 19%. Про це в понеділок, 17 вересня, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

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Мінсоцполітики звернуло увагу на те, що цей показник є ключовим у контексті збільшення пенсій, оскільки він є складовою формули автоматичного перерахунку впровадженої пенсійної реформи. Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що мінімальна заробітна плата в країні з 1 січня 2019 року зросте до 4170 грн.



Також раніше стало відомо, як зростуть пенсії у 2019 році. Зокрема, пропонується встановити прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року – 1497 гривень, з 1 липня – 1564 гривні, з 1 грудня – 1638 гривень.

На скільки зросла зарплата українців – Мінсоцполітики

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