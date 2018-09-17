Лоукостер SkyUp переніс відкриття перших регулярних рейсів

Початок регулярних лоукост-рейсів української авіакомпанії SkyUp перенесено на період зимової навігації замість раніше запланованого липня 2018 року.

"Реалізація наших планів трохи затримується. Початок регулярних рейсів залежить від поставки літаків. Зараз ми перебуваємо на стадії отримання третього літака. Я думаю, що до кінця вересня він буде внесений до реєстру цивільних повітряних суден Державіаслужби. Тому давайте дочекаємося жовтня, коли у нас буде анонсування початку продажів квитків на регулярні рейси", – повідомив гендиректор SkyUp Євген Хайнацкий

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Авіакомпанія SkyUp відкриє перші регулярні рейси через півроку

Також можливо, що авіакомпанія відкриє перші регулярні рейси в жовтні, а програма польотів буде виконуватися в зимову навігацію (кінець жовтня 2018 – березень 2019 року).

Раніше компанія збиралася відкрити продаж квитків на перші регулярні рейси в квітні, а потім у липні 2018 року. Зараз перевізник виконує чартерні польоти в інтересах туроператора Join UP! з Києва (Жуляни), Харкова, Одеси, Львова та Запоріжжя на курорти Єгипту, Албанії та Туреччини.

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