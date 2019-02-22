Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019 Оскар 2019

На саміт у Ханой прибули двійники Кім Чен Ина і Трампа: фотофакт

  • 46
На саміт у Ханой прибули двійники Кім Чен Ина і Трампа: фотофакт - фото 1

Незадовго до початку саміту Сполучених Штатів Америки і Корейської народно-демократичної республіки в Ханой приїхали двійники глав держав.

Лідерів копіюють австралійський актор китайського походження Говард Екс і американський музикант Денніс Алан. Двійники Кім Чен Ина і Дональда Трампа влаштували зйомку у центрі міста біля готелів, де можуть зупинитися справжні президенти.

І ще: Як насправді повинен виглядати Дональд Трамп: фотофакт

Представники місцевих правоохоронних органів і служби безпеки поки не побачили в акторах небезпеки. Під час першої зустрічі Трампа і Кім Чен Ина Говарда Екса затримали і заборонили йому з'являтися в районі проведення саміту.

Двійники Кім Чен Ина і Дональда Трампа - фото 309338
Двійники Кім Чен Ина і Дональда Трампа
На фото актор Говард Екс і музикант Денніс Алан - фото 309339
На фото актор Говард Екс і музикант Денніс Алан

Читайте також: Губернатор США стала героєм мережі, розламавши стіни голими руками: відео

Джерело: vnexpress
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тоді і зараз: як змінилися найвідоміші українські зірки за час своєї кар'єри
  • 21 лютого, 11:55
  • 1473
10 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум
  • 16 лютого, 16:31
  • 1479
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1239544
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Події