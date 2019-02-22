На саміт у Ханой прибули двійники Кім Чен Ина і Трампа: фотофакт

Незадовго до початку саміту Сполучених Штатів Америки і Корейської народно-демократичної республіки в Ханой приїхали двійники глав держав.

Лідерів копіюють австралійський актор китайського походження Говард Екс і американський музикант Денніс Алан. Двійники Кім Чен Ина і Дональда Трампа влаштували зйомку у центрі міста біля готелів, де можуть зупинитися справжні президенти.

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Представники місцевих правоохоронних органів і служби безпеки поки не побачили в акторах небезпеки. Під час першої зустрічі Трампа і Кім Чен Ина Говарда Екса затримали і заборонили йому з'являтися в районі проведення саміту.

Двійники Кім Чен Ина і Дональда Трампа

На фото актор Говард Екс і музикант Денніс Алан

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