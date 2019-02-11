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Як насправді повинен виглядати Дональд Трамп: фотофакт

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Який реальний вигляд Дональда Трампа - фото 1
Який реальний вигляд Дональда Трампа

Американський президент Дональд Трамп постійно опиняється у курйозних ситуаціях через свій не надто природний вигляд. Разюча засмага та дивна шевелюра змусила одного з користувачів Twitter зробити реалістичніше фото президента США, яке вас здивує!

72-річний президент США та мільярдер Дональд Трамп доволі часто опиняється у курйозних ситуаціях, але найстабільнішою причиною для цього є його зовнішній вигляд.

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Політик вже багато років не змінює власну зачіску, яка нібито от-от повинна втекти з першим поривом вітру, а також обожнює "голлівудську" засмагу, яку порівнюють з підсмаженими курчатами. Тому не дивно, що користувач Twitter з ніком Stone Cold вирішив показати, як повинен реально виглядати глава Америки.

"Мені хотілось побачити, що трапиться, якщо я візьму природний колір шкіри навколо очей та нанесу її на решту обличчя, а також заберу чубчик та фарбу для волосся. Так що я думаю, саме так Дональд виглядав би, якби був нормальною людиною", – відзначив автор. Як вам таке перевтілення?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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