Як насправді повинен виглядати Дональд Трамп: фотофакт

Американський президент Дональд Трамп постійно опиняється у курйозних ситуаціях через свій не надто природний вигляд. Разюча засмага та дивна шевелюра змусила одного з користувачів Twitter зробити реалістичніше фото президента США, яке вас здивує!

72-річний президент США та мільярдер Дональд Трамп доволі часто опиняється у курйозних ситуаціях, але найстабільнішою причиною для цього є його зовнішній вигляд.

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Політик вже багато років не змінює власну зачіску, яка нібито от-от повинна втекти з першим поривом вітру, а також обожнює "голлівудську" засмагу, яку порівнюють з підсмаженими курчатами. Тому не дивно, що користувач Twitter з ніком Stone Cold вирішив показати, як повинен реально виглядати глава Америки.

"Мені хотілось побачити, що трапиться, якщо я візьму природний колір шкіри навколо очей та нанесу її на решту обличчя, а також заберу чубчик та фарбу для волосся. Так що я думаю, саме так Дональд виглядав би, якби був нормальною людиною", – відзначив автор. Як вам таке перевтілення?

I wanted to see what would happen if I took the natural skin color from around his eyes and applied it to the rest of his face and took away the comb over and hair dye. So I guess this is what donald would look like if he was a normal man. pic.twitter.com/nnMTC1fNJc — Stone Cold (@stonecold2050) 9 лютого 2019 р.

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