Губернатор США стала героєм мережі, розламавши стіни голими руками: відео

Губернатор американського штату Нью-Мексико Лухан Грішем опублікувала промовисте відео, на якому вона голими руками пробиває стіни, висловлюючи незгоду з політикою Дональда Трампа.

Мішель Лухан Грішем знялася у незвичному образі ще під час передвиборної кампанії 2018 року, але до сьогоднішнього дня цей ролик не публікувався. Тепер же губернатор вирішила проілюструвати за допомогою експресивного ролику своє ставлення до політики американського лідера, який активно пропагує будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

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"Всі ці розмови про стіни сьогодні ввечері", – прокоментувала опублікований ролик Грішем.

Викладене на офіційній сторінці Twitter губернатора Нью-Мексико відео швидко стало вірусним – користувачі активно почали обговорювати, як глава штату пробивається крізь стіни і при цьому встигає декламувати політичні тези.

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