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На Reddit показали різницю між чоловічими та жіночими кишенями: фото

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Жіночі кишені здивували мережу - фото 1
Жіночі кишені здивували мережу

У мережі перевірили, наскільки відчутно відрізняються кишені у жіночих та чоловічих штанах, і побачене викликає чимало запитань. Здається, проблема кишень значно більша, аніж можна уявити.

На платформі Reddit користувачка з ніком definitelynottori показала фото, яке демонструє місткість кишень у жіночих джинсах і чоловічих. Мірилом стала консоль Nintendo Switch Lite, яка ледь сховалась у дівочих штанах. Відзначимо, що габарити забавка складають 91,1×208×13,9 мм, що доволі небагато, однак можливість носити її з собою отримали лише хлопці.

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Коментатори зізнались, що часто стикаються з такою проблемою, адже у кишені не влазять не те, що смартфони, а й дрібні речі. Щоправда, вихід з ситуації такої дискримінації є: купувати mom джинси або ж чоловічі.

Women’s pockets can fit less then half of a Switch lite, whereas men’s pockets can fit a whole Switch. from r/mildlyinfuriating

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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