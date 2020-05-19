Працюй розумніше, а не важче: добірка лайфхаків, які полегшать ваше життя

Зараз креативні люди мають ще більше часу, аби придумувати різні хитрощі. Зрештою, їхні відкриття полегшують життя не лише самим вигадникам, а й усім нам. Зберігайте собі ці круті лайфхаки, аби спростити своє життя.

До вашої уваги найефективніші лайфхаки, які опублікували користувачі форуму Reddit протягом карантину. Деякі поради вас точно здивують!

"Перетворив робочий стіл у календар, щоб вчасно виконувати завдання. Ще не заповнив його, але думаю, що такий лайфхак допоможе тим, кому важко сфокусуватись"

"Як змусити кота подивитися у камеру"

"Коли залишилося трохи чипсів, відріжте верхню частину упаковки, щоб легко дістатися до них, не забруднюючи руки"

"Як розігріти в духовці відразу дві піци"

"У вас немає кришки для сковороди потрібного розміру? Візьміть алюмінієву фольгу!"

"Те відчуття, коли нарешті зрозумів, як правильно чистити моркву"

"Коробка з-під яєць зручна для зберігання ґвинтів та болтів під час ремонту авто"

"Винні корки можна застосувати у городництві"

"Легше відкрити міцно закручену банку, використовуючи струбцину"

"Правильний спосіб відкрити вино без корка"

"Для тих, хто не знав, для чого призначений цей отвір"

"Виріжте отвори по кутах пакета, щоб було зручно нести піцу"

"Набридло губити клятий пульт? Зробіть його більшим"

"Як носити маску без слідів на обличчі"

"Використовуйте виделку, щоб без проблем натерти рештки овочів чи фруктів"

"Завжди зберігайте віник у вертикальному положенні, щоб волоски не скручувались. Цьому вже понад 10 років"

"Таким чином я відчистив кран"

"Як легко і просто почистити часник"

"Працюй розумніше, а не важче"

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