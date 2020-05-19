Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Працюй розумніше, а не важче: добірка лайфхаків, які полегшать ваше життя

  • 224
Перевезти вазони в автівці допоможе драбина - фото 1
Перевезти вазони в автівці допоможе драбина / Reddit/txjed

Зараз креативні люди мають ще більше часу, аби придумувати різні хитрощі. Зрештою, їхні відкриття полегшують життя не лише самим вигадникам, а й усім нам. Зберігайте собі ці круті лайфхаки, аби спростити своє життя.

До вашої уваги найефективніші лайфхаки, які опублікували користувачі форуму Reddit протягом карантину. Деякі поради вас точно здивують!

"Перетворив робочий стіл у календар, щоб вчасно виконувати завдання. Ще не заповнив його, але думаю, що такий лайфхак допоможе тим, кому важко сфокусуватись"

Працюй розумніше, а не важче: добірка лайфхаків, які полегшать ваше життя - фото 404834

"Як змусити кота подивитися у камеру"

Працюй розумніше, а не важче: добірка лайфхаків, які полегшать ваше життя - фото 404836

"Коли залишилося трохи чипсів, відріжте верхню частину упаковки, щоб легко дістатися до них, не забруднюючи руки"

Працюй розумніше, а не важче: добірка лайфхаків, які полегшать ваше життя - фото 404838

"Як розігріти в духовці відразу дві піци"

Працюй розумніше, а не важче: добірка лайфхаків, які полегшать ваше життя - фото 404862

"У вас немає кришки для сковороди потрібного розміру? Візьміть алюмінієву фольгу!"

Працюй розумніше, а не важче: добірка лайфхаків, які полегшать ваше життя - фото 404839

"Те відчуття, коли нарешті зрозумів, як правильно чистити моркву"

Man has life changing revelation from r/youseeingthisshit

"Коробка з-під яєць зручна для зберігання ґвинтів та болтів під час ремонту авто"

Працюй розумніше, а не важче: добірка лайфхаків, які полегшать ваше життя - фото 404829

"Винні корки можна застосувати у городництві"

use wine corks & kabob skewers as garden markers from r/lifehacks

"Легше відкрити міцно закручену банку, використовуючи струбцину"

Працюй розумніше, а не важче: добірка лайфхаків, які полегшать ваше життя - фото 404831

"Правильний спосіб відкрити вино без корка"

"Для тих, хто не знав, для чого призначений цей отвір"

Працюй розумніше, а не важче: добірка лайфхаків, які полегшать ваше життя - фото 404848

"Виріжте отвори по кутах пакета, щоб було зручно нести піцу"

Cut holes on the corners to stabilize the pizza and make it flat from r/lifehacks

"Набридло губити клятий пульт? Зробіть його більшим"

Працюй розумніше, а не важче: добірка лайфхаків, які полегшать ваше життя - фото 404851

"Як носити маску без слідів на обличчі"

@btypep

Why did my analytics show this was 100% only seen by my followers @tiktok that’s shady ##alwayslearning ##learnfromme ##foryou ##fyp ##foryoupage

♬ original sound - btypep

"Використовуйте виделку, щоб без проблем натерти рештки овочів чи фруктів"

Працюй розумніше, а не важче: добірка лайфхаків, які полегшать ваше життя - фото 404858

"Завжди зберігайте віник у вертикальному положенні, щоб волоски не скручувались. Цьому вже понад 10 років"

Працюй розумніше, а не важче: добірка лайфхаків, які полегшать ваше життя - фото 404860

"Таким чином я відчистив кран"

Працюй розумніше, а не важче: добірка лайфхаків, які полегшать ваше життя - фото 404861

"Як легко і просто почистити часник"

Extracting garlic from r/lifehacks

"Працюй розумніше, а не важче"

Work smarter not harder from r/oddlysatisfying

Читайте також: Як закрити вже відкриту картонну коробку з продуктами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
  • 17 травня, 15:51
  • 187
Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
  • 17 травня, 19:20
  • 1182
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 246
Загрузка...
Новини