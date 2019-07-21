На Разумкова "напали" на виборчій дільниці: перші деталі

На виборчій дільниці у Дмитра Разумкова сталася словесна сутичка з жінкою пенсійного віку. Дивіться відео.

Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков прийшов на виборчу дільницю, щоб проголосувати на дострокових виборах Верховної Ради.

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На вулиці Разумкова оточили журналісти. На питання, що він робив вранці, перший номер у списку партії відповів, що "прокинувся, діти побачили тата, ну і добре, і я приїхав до вас, голосувати".

Разумков пройшов у приміщення дільниці в супроводі безлічі камер. Він узяв бюлетень і вирушив з ним в кабіну для голосування, потім опустив бюлетень в урну. Після у нього сталася невелика сутичка з жінкою пенсійного віку, яка також прийшла голосувати. "Вибори – це не гра", – заявила вона Разумкову.

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