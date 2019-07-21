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Парламентські вибори 2019

Зафіксовано першу спробу фальсифікації виборів (фотофакт)

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Зіпсуті бюлетені - фото 1
Зіпсуті бюлетені / facebook

Правоохоронці зафіксували першу спробу фальсифікації результатів позачергових парламентських виборів на одній з дільничних виборчих комісій Бахмута Донецької області.

Про це повідомив спікер Національної поліції Ярослав Тракало на своїй сторінці у Facebook.

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"У школі Бахмута, де розташована 624-а ДВК, члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів з підсумками результатів голосування. Залишалося в потрібний момент вписати прізвище кандидата-"переможця" або "правильну" назва партії", – написав він. За словами Тракала, як тільки на місце прибули правоохоронці Бахмутського відділення поліції, члени комісії залили чорнилом підписані протоколи з метою приховати сліди злочину.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.158 Кримінального кодексу України – "...фальсифікація виборчих документів... підсумків голосування". Санкція статті передбачає від 7 до 10 років ув'язнення.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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