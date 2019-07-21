Парламентські вибори 2019: коли будуть результати екзит-полів

В Україні 21 липня відбуваються парламентські вибори. Коли будуть підсумки екзит-полів щодо ймовірного результату на виборах – читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Національний екзит-пол проведуть 3 найбільші українські соціологічні центри: Київський міжнародний інститут соціології, Фонд Демократичні ініціативи та Центр Разумкова.

І ще: Парламентські вибори 2019: графік і години, коли працюють дільниці в Україні

Екзит-пол – це опитування на виході, тобто опитування виборців після голосування на виході з дільниць. Його проводять соціологічні служби, щоб мати можливість зробити прогноз виборів до того, як буде оголошено офіційні дані.

21 липня, як і на президентських виборах, перші результати оголосять о 20:00 на прес-конференції. На цей час озвучать дані з усіх дільниць станом на 18:00. Фінальні підсумки Національного екзит-полу стануть відомими о 22:00, оскільки у цей час звітуватимуть про думки українців станом на закриття виборчих дільниць, тобто станом на 20:00.

Результати екзит-полів парламентських виборів 2019

До теми: Парламентські вибори 2019: які документи треба брати з собою для голосування