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На продаж виставили рідкісний спортивний Plymouth

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Plymouth Superbird був створений для гонок NASCAR - фото 1
Plymouth Superbird був створений для гонок NASCAR

Німецький шоурум виставив на продаж рідкісний білий Plymouth Superbird 1970 року в модифікації Road Runner. Цей автомобіль був створений спеціально для кільцевих гонок серії NASCAR Grand National.

Plymouth Superbird Road Runner спроєктував ракетний інженер Джон Поінтер. Він додав йому специфічний аеродинамічний обвіс і велике антикрило, завдяки якому автомобіль став пізнаваний у всьому світі.

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Попри те, що цей "Плімут" був шалено популярним серед гонщиків, регламент NASCAR заборонив брати участь у серії спорткарів з подібними аеродинамічними характеристиками. Тому компанія встигла випустити всього 1920 машин.

Цей екземпляр зберігся у відмінному стані. Автомобіль весь покритий заводською білою фарбою, у нього залишилися оригінальні наклейки, заводський спойлер і білий шкіряний салон. За словами продавця, машина жодного разу не реставрувалася.

Під капотом "наскарівської" моделі ховається 7,2-літровий мотор V8, який розвиває 375 кінських сил і 650 Нм крутного моменту. Агрегат працює у парі з триступеневої автоматичною коробкою передач. До "сотні" машина прискорюється за шість секунд. Максимальна швидкість – 240 кілометрів на годину.

Вартість рідкісного екземпляра можна дізнатися за запитом, проте два роки тому ціна такої моделі доходила до 200 000 доларів.

На початку травня у США виявили рідкісний Plymouth Cuda 1970 року випуску з пробігом всього 138 кілометрів. Маслкар у повністю заводській комплектації з мотором V8 потужністю 425 кінських сил і автоматичною коробкою передач можна придбати за 1,2 мільйона доларів.

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