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Мережу спантеличив Запорожець з салоном від Mazda

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Запорожець - фото 1
Запорожець / carakoom

Власник цього Запорожця вирішив продати свою машину за 5,5 тисячі доларів. Достатньо велика сума за ЗАЗ-965, який був випущений в 1966 році. Але все не так просто!

Зовні б/у Запорожець нагадує класичні MINI завдяки декору в ретро-стилі і класичним колісним дискам.

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Також власник замінив оптику, додав новий бампер і перефарбував кузов в складний сріблясто-мідний металік з перламутровим ефектом. Салон ЗАЗ 965 є збірною солянкою з безлічі елементів. Але центральними є деталі від Mazda: крісла і цифровий щиток приладів запозичені у Mazda RX-8, спортивної моделі з роторним двигуном, яка більше не виробляється.

Стандартний 26-сильний двигун був замінений на 1,3-літровий мотор потужністю 70 л.с. від ZAZ Sens. Ще автомобіль отримав нову вихлопну систему, камеру заднього виду і датчик освітленості.

Мережу спантеличив Запорожець з салоном від Mazda - фото 406943

Мережу спантеличив Запорожець з салоном від Mazda - фото 406944

Мережу спантеличив Запорожець з салоном від Mazda - фото 406945

Мережу спантеличив Запорожець з салоном від Mazda - фото 406946

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Джерело: carakoom
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