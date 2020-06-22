На Прикарпатті пронісся потужний смерч: відео незвичайного явища

В Україні все частіше почали виникати смерчі. Природне явище на цей раз помітили в Івано-Франківській області. За словами очевидців, вихор пронісся за 4 кілометри від села над полями і лісосмугою.

На Прикарпатті місцеві жителі могли спостерігати потужний смерч. Стихію побачили біля селища Обертин Тлумацького району Івано-Франківської області. Очевидці явища зняли смерч на відео і поділилися роликом в соцмережах.

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На ролику видно, як великий вихор підіймається у сіре небо, яке затягнуте хмарами.

Крім цього, протягом неділі, 21 червня через потужні зливи у деяких районах Прикарпаття зафіксували різкий підйом рівнів води в річках. Про наслідки негоди мешканці Франківщини скаржилися в мережі.

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